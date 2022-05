Una de las actrices más reconocidas a nivel nacional es Lina Tejeiro , quien por su gran talento es recordada por interpretar diferentes personajes en telenovelas y películas.

Así mismo, la joven es reconocida por hablar sin pelos en la lengua sobre algunos temas y por protagonizar diferentes polémicas en las redes sociales con influencers como Epa Colombia , Yina Calderón y muchas más.

Hace poco, la actriz participó en un triatlón en Villavicencio, evento que aprovechó para compartir tiempo con sus familiares.

Al terminar la competencia, la actriz se tomó algunas fotos mostrando lo difícil que había sido culminar el reto, pero que lo había cumplido.

En una de esas imágenes, la actriz estaba de pie y usando un enterizo deportivo de color negro y no tenía brasieres puestos, por lo que por el frío los pezones se le notaban, algo que internautas criticaron.

A raíz de esto, Lina Tejeiro se cansó y decidió dar una respuesta contúndete a todos los 'haters' que hay en las redes sociales.

"¿Qué se me ven los pezones?, pues porque tengo pezones. ¿Qué me veo diferente sin maquillaje?, claro, porque sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje soy una obra de arte", dijo la llanera.

Terminó cuestionando a todas las personas que hablan de los demás: "¿Cuál es la necesidad de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo?. Pues porque necesitas sentirte mejor con tu cuerpo pero criticando a otros... No sufras por un cuerpo que no es tuyo y si no te gustas pues no lo mires".

La publicación fue rescatada por varias cuentas de chismes y allí los internautas aplaudieron la gallardía de Lina y poner en su lugar a los que hablan mal en las redes: "Cuantas no quisieran tener ese cuerpo. 💪", "Ella es linda sin maquillaje 😍de las pocas que se dan el lujo de salir sin él y ser más hermosa. 👏", "Ella es demasiado hermosa con o sin maquillaje, ya quisiera yo tener esa piel 😍", son algunos de los comentarios de usuarios de las redes.