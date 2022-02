Sin el pan y sin el queso: Epa Colombia contó que su nueva novia ya le terminó

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia confirmó a través de su cuenta de Instagram que ya terminó con su nueva novia; la empresaria explicó que no le ha ido bien en el amor.

"¿Quién inventó el amor?, amiga, ¿quién inventó el amor?, quién fue el creador de esa palabra. Amiga me acabaron de terminar, amiga yo trabajando juiciosa creando un futuro y me terminan", explicó.

Publicidad

La empresaria de keratinas, quien hace unos días confirmó su separación con la deportista Diana Celis, a los pocos días reveló que ya tenía nueva novia, incluso, hasta se hizo unos retoques, que según ella, no le agradarían a su nuevo amor; la dicha no duró mucho.

"Ya me dio rabia, me voy a hacer extrañar por ahí unos 20 días, amiga uno no tiene que entregarlo todo amiga porque pammm", agregó.

Publicidad

Entre risas, Epa Colombia le preguntó a Siri de su celular quién creó el amor, al parecer, está muy confundida con los hechos, y reafirmó que el amor en ella "no la da".

"Así en la vida, terminan una relación estable para entrar en un vaivén", "es mejor malo conocido que bueno por conocer", "yo creo que ella está escondiendo a la nena", "ya la vieja está mandada a recoger", "se quedó sin el pan y sin el queso", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechistes.