¡Sin miedo al éxito! Johanna Fadul sale con solo una sabana a la calle y para el tráfico

La actriz Johanna Fadul es muy conocida en las redes sociales por compartir contenidos subidos de tono, ya sea sola o con su esposo, el también actor Juanse Quintero .

Ella es arriesgada con cada uno de los proyectos que realiza, y de eso no queda duda alguna con el último posteo que realizó, con el que paró el tráfico en la capital del país.

Publicidad

Por medio de su cuenta personal en Instagram , Johanna Fadul publicó un video en el que se ve que está en una sesión de fotos, hasta ahí todo normal, lo arriesgado es que solo estaba usando una sabana y las poses las estaba realizando sobre una cebra, mientras el semáforo estaba en rojo.

Algunos conductores que pasaron por este sector de la ciudad, se pudieron dar el gusto de ver la belleza de la actriz en todo su esplendor.

Publicidad

En la filmación se puede ver a Johanna Fadul haciendo diferentes poses y moviendo la sabana de un lado a otro, todo esto bajo la atenta mirada de los choferes que estaban esperando que el semáforo cambiara a verde. Cuando esto iba a suceder, se ve a la actriz correr rápido para evitar un trancón en la zona.

Una parte del video que causa gracias, es un señor que está en una bicicleta y desde que llegó a la cebra en la que se encontraba Jhoanna Fadul, no le quitó 'el ojo de encima' ni un solo segundo.

Publicidad

El posteo de la actriz en su Instagram tiene más de 35 mil me gusta y comentarios de sus fans felicitándola por su buena actitud: "bellísima! Buena actitud ante todo", "El man boca abierta y la mujer a lado"., "a mí también me pasa que se me pega la cobija 😂".