"Soy una guerrera, pero a veces no aguanto": ‘La Segura’ rompió en llanto al relatar dolores físicos

A través de Instagram , la reconocida influenciadora Natalia Segura Mena, más conocida como ‘ La Segura ’, compartió el duro momento que pasa al sufrir unos dolores físicos que la aquejan desde hace varios años tras ser impactada por dos balas en la columna.

“Estar triste también está bien. Yo me considero una guerrera, pero hay días en los que uno simplemente no puede con todo”, contó entre lágrimas ante sus seguidores.

“Tener que soportar estos dolores por nueve años, sabiendo que me los tengo que aguantar toda la vida, a veces me pega fuerte. Yo hago mi vida normal, trabajo, salgo, viajo, pero ustedes no tienen ni idea de estos dolores”, añadió.

‘La Segura’ relató que hace nueve años recibió dos balazos en la columna y desde entonces, ha tenido malestares en las plantas de los pies y en parte de la columna.

“Recibí dos impactos de bala en la columna, me duele y me arde las plantas de los pies porque tengo el nervio ciático alterado; por internarme dos días en mi casa a hacer oficio normal, como un ser humano normal”, explicó.

“Lo mío no es un dolor normal, es con ardor, como si ardieran en llamas las plantas de los pies. También en la parte por dónde sacaron los proyectiles de las balas”, agregó notoriamente conmovida.