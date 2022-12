‘Suso el paspi’ confesó que sufre de abulia, ¿en qué consiste este trastorno?

Durante una entrevista con el programa de Caracol Televisión , ‘Los informantes’, ‘ Suso el paspi ’, aseguró que la comedia le salvó la vida, pues, padece de un trastorno que hace que las personas pierdan la voluntad de hacer las cosas o que tengan falta de iniciativa o energía.

“Inventé el humor para decirle a mi mente que la vida es menos dura de lo que realmente es”, contó el actor.

‘Suso’, habló también sobre la tristeza que ha hecho parte de casi toda su vida y, aunque no habló de depresión, confesó que incluso llegó a pensar en quitarse la vida.

“Sonó el teléfono y me dijo mi tía - ‘es que es para unos papeles de los restos de su abuelita’-, me fui a buscar los papeles y se me olvidó que me iba a matar”.

Dany relató que la parte más difícil de su tristeza ha sido ver la falta de empatía de las otras personas, pues en algunas ocasiones han desacreditado su estado mental y sus sentimientos.

El actor paisa, que hoy tiene su propio programa de entrevistas en el Canal Caracol, aseguró que su salud mental ha mejorado y que hablar del tema le ha servido de terapia para sobrellevar su trastorno.

La abulia, caracterizada por desaparecer la capacidad de sentirse motivado y que aqueja al famoso comediante no lo ha detenido en sus proyectos, pues recientemente cumplió uno de sus sueños más grandes al crear su propia librería bajo el nombre ‘Te creo: escuela de arte’. El proyecto hecho realidad fue compartido en el mes de mayo a todos sus seguidores, a través de su cuenta de Twitter.

