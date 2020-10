Tienes más cola que barriga: Cindy Álvarez sorprende con video de su embarazo en bikini

View this post on Instagram

Hoy estoy cumpliendo 🤰👶 5 meses #19weekspregnant y me siento feliz 😁 de estar bien, de no tener ninguna clase de complicación en mi embarazo y saber que hasta ahora todo va perfectamente bien con nuestro hijo 💪🏻💪🏻💪🏻 lo único es que La fatiga me gana y las hormonas se me alborotan haciéndome alterar mi estado de ánimo, pero son cosas de momento🤣🤣🤣🤣 igual malgenia da siempre he sido 🙄🙄🙄🙄 he tratado en lo posible de llevar una alimentación sana, balanceada y perfecta para mi estado. Siempre consumo mis batidos, siempre todos los días no los dejo de consumir; porque sé que ahí puedo darle todos los nutrientes y vitaminas que el 👶 necesita para crecer sano y fuerte... además 3 meses antes de mi embarazo tomaba vitaminas prenatales y sigo consumiendo día tras día sin dejar pasar un solo día. En mis embarazos soy más responsable de mi salud que no estando, lo hago por ellos: mis hijos, porque se merecen lo mejor de mi y me esfuerzo por mi; porque quiero llegar a mi vejez sana y fuerte.