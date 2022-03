"Todo eso se come la Valdiri": Felipe Saruma despierta malos pensamientos con fotografía mostrona

Felipe Saruma compartió a través de su cuenta de Instagram un carrusel con fotografías en las que presume sus abdominales y en redes más de una seguidora quedó enamorada, sin embargo, algunos aseguran que son evidentes las cirugías.

"Feliz lunes familia", escribió el creador de contenidos junto a las fotografías en las que se deja ver solo en pantaloneta y con gestos muy sensuales.

Publicidad

“Lo que se come Andrea está rico”, “qué suertuda es Andrea”, “bendito, todo lo que se disfruta Andrea”, "cosita", "me inspira solo ternura", "si así es el infierno, que me lleve el diablo", son algunos de los comentarios de la publicación que ya cuenta con casi 200 mil reacciones.

A pesar de la lluvia de halagos, otros seguidores no apartaron los ojos de las abdominales del creador digital, pues, según ellos, es evidente que ha sometido su cuerpo a intervenciones estéticas.

Publicidad

"Y esos abdominales, cuidado y residente te hace una tiradera de 10 minutos", "a ese cuerpito le falta más ejercicio jajajajja", "no nada, él es operado", "no pues a punta de cirugía cualquiera", "él se operó y mandó a marcar, cero natural", comentaron en el post replicado por @rastreandofamosos.