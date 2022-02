Top 3: Relaciones amorosas de famosos que terminaron mal

Terminar una relación amorosa es quizá de las situaciones más difíciles a las que se enfrenta un ser humano. A todos nos han roto el corazón, por lo menos una vez en la vida, y cabe aclarar que esto no excluye a los famosos. Sin embargo, no hay nada que el tiempo no ayude a superar, a tal punto que puedes continuar una amistad con ese alguien que dejó tus ilusiones hechas pedazos.

Lastimosamente este no es el caso de las parejas que te presentaremos a continuación, pues ellos por poco cruzan esa delgada línea que hay entre el amor y el odio. Entre estas parejas todo terminó tan mal, que hoy en día ni de chiste se cruzan media palabra.

Este es el top 3 de relaciones amorosas de famosos en las cosas no terminaron bien:

1. Joe Jonas y Taylor Swift

Ambos eran muy jóvenes cuando sostenían un noviazgo. Taylor de 18 años, estaba profundamente enamorada de Joe, quien ese entonces hacía parte de la agrupación 'The Jonas Brothers'. Todo terminó a través de una llamada que duró exactamente 25 segundos, en los que el cantante le confesó a la chica que ya no quería estar con ella.

Desde entonces, se dice que Taylor no le volvió a dirigir la palabra.

Tomada de Instagram

2. Robert Pattinson y Kristen Stewart

Este es un romance que pasó de la ficción a la realidad; todo era color de rosa, hasta que Robert Pattinson se enteró que Kristen le había sido infiel con el director Rupert Sanders. Aunque ambos actores no querían ni verse, tuvieron que hacer de tripas corazón y trabajar juntos durante toda la promoción de la película que protagonizaron.

/:Getty Images :Getty Images

3. Johnny Deep y Amber Heard

La relación de esta pareja encierra todo lo que está mal: Infidelidades, alcoholismo, violencia intrafamiliar ¡Todo muy mal!. Se dice que el actor en distintas ocasiones llegó a golpearla, sin embargo Johnny presentó ante el juez algunos audios, que tampoco la dejaron muy bien parada que digamos. Su divorcio ha sido sin duda uno de los más duros de Hollywood.

:/Getty Images) Getty Images