¿Tusa Insuperable? Andy Rivera y Lina Tejeiro siguen dando de que hablar

El cantante de reguetón Andy Rivera y la bellísima actriz Lina Tejeiro siguen dando de que hablar con lo que podríamos denominar una relación 'insuperable', pues desde la terminación de su amorío hace algunos años, ninguno de los dos ha podido rehacer su vida sentimental aunque ambos lo hayan intentado un par de veces.

No obstante, todo parece indicar que el destino no los quiere juntos y ellos han sido tercos y no han querido entenderlo, pues aunque no lo han hecho nunca publico, en diferentes ocasiones han dejado cabos sueltos que han revelado que se han reencontrado para tratar de revivir el amor que los unió una vez.

Publicidad

De hecho en el último concierto de Greeicy y Mike Bahía, todo señalaba a que probablemente las cosas entre los dos se habían arreglado pero los últimos tuits de Lina y Andy han hecho que sus seguidores piensen todo lo contrario.

Publicidad

"La única forma de que les des espacio a algo nuevo en tu vida; es tirando a la basura lo que ya no sirve, lo que ya cumplió su ciclo. Cero apegos y bienvenido el cambio", escribió Andy en su cuenta de la red social mencionada. Y para rematar hace poco se conoció un video en el que si bien no aparece el cantante, pero se escucha claramente su voz con la que reconoce que sufrió y que hizo sufrir a alguien el cual no menciona su nombre pero que todos suponen es Lina.

"Porque no quiero decir sufrir porque va a dar la sensación de que ella fue la que me dio palo; yo también me porté como un niño porque éramos niños sabes, entonces los dos sufrimos" dije el interprete de 'pajaritos en el aire', quien al parecer está listo para soltar definitivamente esta situación que lo ha mantenido en el limbo por tanto tiempo.