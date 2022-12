¡Una cuñada muy amorosa! Mensaje de cumpleaños de Shannon a hermana de James

Este miércoles 20 de marzo Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, llegó a sus 22 años y las felicitaciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Una de las primeras en felicitar a la homenajeada fue justamente su cuñada Shannon de Lima, novia del futbolista del Real Madrid. La venezolana no ahorró pablaras lindas para Juana y la calificó como “princesa hermosa”.

“Feliz cumpleaños, mi princesa hermosa ¡Te amo, muñeca! Ya todo lo demás lo sabes”, escribió la modelo venezolana junto a una foto de ambas y publicada en una historia en Instagram.

María del Pilar Rubio, madre de James y de Juana, también tuvo palabras para su hija en esta fecha especial.

“Te amo con toda mi alma, espero que, aunque no estemos junticas, pases un día hermoso al lado de personas que te aman y te apoyan, prometo que cuando nos volvamos a ver vamos a festejar y a dar gracias a Dios por estos meses de enseñanzas y de crecimiento espiritual. Me siento superorgullosa de ti, has sido una señorita fuerte y valiente que estás trabajando por tus sueños a pesar de todos los obstáculos”, indicó.