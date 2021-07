“Una diosa”: Danna García presume su silueta de espaldas con sensual bikini

La fotografía que enamoró a sus fans la compartió la misma actriz, Danna García, en su cuenta de Instagram . En la imagen se puede ver de espaldas bajo la regadera con un sexy biquini que resaltó sus bellas curvas.

La famosa actriz es recordada por su excelente participación en “Pasión de gavilanes” de la que recientemente contó que habrá una segunda parte en la que aclaró que no participará, “yo no sé nada de “Pasión de gavilanes 2”. Yo tuve una charla con Telemundo, pero tengo que decir que hoy yo no soy parte del proyecto, pero estoy segurísima que si lo escribe Julio Jiménez, es un exitazo”, dijo Danna.

“Enamorada, disfrutando del paraíso”, describe la actriz en su más reciente fotografía que ya cuenta con más de 84 mil reacciones.

Muchos usuarios y amigos le dejaron comentarios elogiando su envidiable figura. “Una diosa”, “vas a dejar muchos enamorados”, “siempre bella”, “sos el paisaje más soñado”, “cuerpazo de escultura”, “yo pienso que el paraíso eres tú”, “Juan Reyes debe seguir enamorado”, son algunos de los comentarios de la publicación.

Es importante mencionar que, hace pocas semanas Danna compartió una fotografía de Dante, su hijo, fotografía en la que Paola Rey y Natasha Klauss, sus antiguas compañeras de rodaje expresaron su encanto por el bebé.