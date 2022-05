¿Una tóxica? Natalia París se confiesa y recuerda lo que le hizo a reconocido novio infiel

Si hiciéramos un listado de las mujeres más divinas y exitosas del país, de seguro la modelo, empresaria y ahora Dj, Natalia Paris estaría dentro del top, pues lo cierto es que pese a que en distintas ocasiones se han atrevido a etiquetarla de 'boba', bruta' entre otros calificativos odiosos, la mujer ha demostrado a lo largo de su carrera que de 'tonta' no tiene un pelo pues en la mayoría de escenarios en los que ha incursionado ha logrado brillar.

Además no vamos a mentirnos, ¿qué mujer no quisiera tener a los 48 años un cuerpazo como el de Natalia y además lucir tan jovial?. Por ese y otros motivos más, muchos pensarían que una mujer tan regia y despampanante como lo es la empresaria paisa, no ha tenido que enfrentarse a los dolores del corazón que generan las decepciones y los desengaños relacionados con el amor. ¿Cómo alguien podría arriesgarse a perder tremendo mujerón?

Publicidad

Bueno pues lo cierto es que el reconocido actor venezolano Gato Baptista, sí se atrevió y le rompió el corazón a la modelo, quien le confesó a la youtuber y creadora de contenido La Diva Rebecca que en esa época sacó su lado más tóxico, pues su intuición le indicaba que algo no andaba bien. ¡Y pues sí!... resulta que el actor le era infiel con su compañera de trabajo, la bellísima actriz peruana Stephany Cayo, con quien estaba grabando una novela en ese entonces.

“¿Sabes qué hice? Cogí su ropa y se la tiré toda por el balcón y le rompí las 4 llantas de su carro. Empezaron en las revistas a decir cosas y él me lo negaba. Me tocó hacer terapia y todo. Me dio una tusa dura, pero al Gato ese idilio le duró lo que duró la novela”, dijo la modelo paisa quien estuvo cinco años junto a Baptista.