VIDEO: Adele le ayudó a un seguidor a proponerle matrimonio a su novia

Todos los días en internet aparecen videos que se vuelven virales y el que te vamos a mostrar hoy se lleva todos los aplausos. La cantante Adele fue la cómplice de un fan para proponerle matrimonio a su novia.

Quentin Brunson es el joven que le pidió el favor a la artista para planear un momento mágico y único para su novia Ashleigh Mann.

En las imágenes que ya son virales en las redes sociales, podemos ver a Adele cuando para su concierto y le pide a los asistentes que hagan completo silencio para comenzar con la sorpresa "Les voy a pedir a todos que por favor guarden silencio. Apaguen las luces y si alguien hace ruido, los mato".

En ese momento se ve que Quentin entra con su pareja al escenario. Ella trae los ojos tapados y unos audífonos para que no pueda escuchar nada de lo que sucede.

Al llegar al centro del lugar, el joven se arrodilla y Ashleigh se destapa los ojos y no puede creer lo que está viendo y lo que esta sucediendo. Algunas de las palabras que le dijo el chico fueron "Quiero agradecerte por ser tan paciente conmigo, me siento orgulloso de ti y me sorprendes todos los días".

Al final le hizo la tan esperada pregunta de si se quería casar con él, a lo que ella respondió que si. En ese momento se prenden las luces de la tarima y aparece Adele muy emocionada por este momento.

La futura novia no entendía nada de lo que está pasando y en medio del shock la llevan hasta una silla y la artista comienza a interpretar el tema "Make You Feel My Love".