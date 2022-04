VIDEO: Aída Victoria Merlano mostró su lado más frágil tras reencontrarse con su mamá

Aída Victoria Merlano, contó a través de sus historias de Instagram, que tras dos años de no ver a su mamá, la excongresista Aída Merlano, pudieron reencontrarse, situación que sacó a flote su lado más sensible.

La influenciadora reveló que viajó hasta Venezuela, donde se encuentra su progenitora, para compartir algunas horas. Vale la pena mencionar que la excongresista es prófuga de la justicia colombiana tras ser condenada por compra de votos.

Publicidad

La joven barranquillera confesó a sus seguidores que tras el reencuentro, y a pesar de tratar de ser fuerte, no logró manejar sus emociones, pues según contó, sintió mucha tristeza por no tenerla todo el tiempo en su vida.

“Hoy he tenido un día bien difícil. Tengo la emoción de haber visto a mi mamá, pero también el sinsabor de las situaciones que quisieras cambiar y no puedes. Estuve todo el día pensando en qué hacer para tener buen ánimo, pero no quiero fingir que estoy bien cuando no lo estoy”, explicó.

Publicidad

Y agregó: “Me parece importante decirles que todos tenemos problemas, cosas que nos duelen, cosas que quisiéramos modificar y no podemos. Que eso les sirva para entender dónde está la verdadera esencia de la vida. Yo cambiaría todo lo que tengo por poder sentarme con mi mamá en un restaurante y no se puede. Cuando fantaseen con la vida de otra persona, de alguien que está en redes, recuerden que todos tenemos problemas“, concluyó entre lágrimas.

Luego de abrir su corazón, varios usuarios en redes se encargaron de dejarle mensajes de ánimo, según ellos, pese a las dificultades, "madre solo hay una" y claramente la influenciadora se ha dejado ver afectada por su ausencia.

Publicidad

"Madre es madre, no la juzgo, al contrario, todos necesitamos una madre sin importar la edad", "tiene mucha razón, debemos valorar cada momento cada oportunidad que tengamos de abrazar y compartir", "todas las que somos madres entendemos", son algunos de los comentarios de la publicación replicada por @rechismes.