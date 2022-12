Video: desgarradora despedida de Elizabeth Loaiza de su mascota; lo vio morir

Elizabeth Loaiza es una de las modelos más reconocidas que hay en el país y quien con el paso de los años se ha ganado un pedacito de corazón de sus millones de seguidores quienes están al tanto de lo que ocurre en la vida de la mujer.

Loaiza suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que le gusta compartir foto o videos de momentos que vive como la última situación desgarradora que afrontó con la muerte de sus mascota.

En su cuenta de Instagram Elizabeth compartió un corto video en el que se le ve en una habitación, al parecer, en una veterinaria mientras con lágrimas en sus ojos se despedida de su perrito de color blanco.

Junto a su posteo que le 'desgarró' el corazón a los amantes de los animales, la modelo escribió que aunque el perrito llevaba poco tiempo en su casa le había agarrado demasiado cariño.

"No he podido dejar de llorar. Duraste tan poco con nosotros pero en estos dos meses nos hiciste muy felices. Te recordaremos con la alegría que te caracterizaba. Es increíble como me dueles en lo más profundo de mi ser, te voy a extrañar mucho mi príncipe blanco. Descansa en Paz. 🙏🏽", comenzó escribiendo Elizabeth.

La modelo siguió contando que su perrito murió debido a una enfermedad: "Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para salvarte pero esa enfermedad es así. Te arrancó de mis manos y no voy a volver a verte".

En otro publicación, Elizabeth contó que su perrito se llamaba Dirham y murió por contagiarse con parvovirosis aun teniendo todas las vacunas.

La mascota no logró salir de la enfermedad y lamentablemente murió prácticamente en los brazos de su mamá 'perruna': "Luego volviste a enfermarte de parvovirosis (aún teniendo las vacunas completas), no se por qué, son cosas inexplicables. Viniste para darnos mucho amor y eso hiciste".