VIDEO: En medio de tragos Yina Calderón tira un televisor desde un balcón en Cartagena

Yina Calderón siempre da de que hablar en las redes sociales debido a su comportamiento en diferentes situaciones.

Hace poco se volvió viral un video en el que se ve a la empresaria un poco pasada de tragos, tirar un televisor desde un balcón en un apartamento en la ciudad de Cartagena .

En la filmación que fue rescatada por la cuenta de Instagram Rechismes, se puede ver a Yina Calderón bajar por unas escaleras con un televisor en sus manos y dirigirse hacia una balcón mientras las personas que estaban con ella le decían que no hiciera eso e intentaban detenerla.

A la influencer no le importó nada y mientras decía "Yo siempre he querido hacer esto. No se metan" se acercó al lugar y lanzó el aparato sin importarle si por la calle iban pasando algunas personas a las que pudiera hacerles daño.

En el video se observa que el balcón da hacia una calle muy transitada por la que también pasan vehículos quienes quedaron asustados tras el estruendo que hizo el televisor al chocar en el piso.

Los comentarios de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y una vez más dijeron que Yina Calderón necesita ayuda urgente.

"Esa vieja necesita ayuda a lo bn está pasadisima", "Manicomio urgente por favor", "Que pesar de mujer", "Ella tiene que quitarle las redes y un siquiatra urgente", "Es urgente tratamiento de siquiatra , su vida está vacía.", son algunos de los mensajes que personas dejaron en la publicación.