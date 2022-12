Epa Colombia salió a pronunciarse en redes sociales sobre el paro nacional y sobre el vandalismo que hay en varias ciudades de Colombia, pues asegura que ella pagó pos sus delitos y ahora hay muchas personas que no han sido judicializadas.

En un reciente video aparece la empresaria bajándose de su lujoso automóvil rosa para hablar de su situación y de cómo el paro la ha afectado también en su negocio de keratinas.

"Epa Colombia, la que cometió tres delitos: daño en bien ajeno, instigación a delinquir y terrorismo. Me equivoqué como cualquier ser humano, pero yo he venido pagando mis errores. No puedo creer que hay tantos vándalos y no los judicialicen. Me parece injusto amiga porque yo cometí el error y yo no he podido salir de Colombia a vender mis keratinas porque tengo tres delitos y yo si quiero salir adelante..." fueron algunas de las palabras que dijo la empresaria.

La joven hizo la publicación en sus redes sociales y generó todo tipo de comentarios.

"El gobierno me cerró todas las puertas y me parece Injusto que los que si hacen daño no les hagan nada. Saben que es lo qué pasa Amigas ? Que todo lo del pobre es robado", escribió Epa Colombia.