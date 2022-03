Video: Greeicy le suplica a su bebé que no nazca antes del concierto que le falta

La fecha exacta de cuando nacerá el hijo de la bellísima cantante caleña Greeicy Rendón y su pareja Mike Bahía aún no se conoce, al igual que el sexo del bebe. Sin embargo, la barriguita de la interprete de canciones como 'los besos', 'más fuerte', 'destino' entre otros ya está bastante infladita lo cual indica que no debe faltar mucho para la llegada de este bebe.

Es por eso quizá que la cantante le ha hablado últimamente a su hijo para que por favor le de una esperita más a su nacimiento; pues ella junto al futuro papá aún tienen un compromiso que cumplirle a todos sus seguidores de la ciudad de la eterna primavera, donde aún falta que se presenten con su gira ' Amantes Tour', la cual ha sido todo un éxito en ciudades como Bogotá y Cali, donde estuvieron el pasado fin de semana.

Por lo tanto, Greeicy publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en la que se ve a la artista usando un pequeño crop top que deja a la vista su barriguita, a la que le da cariñitos masajeándola. Aunque en el video no se escucha lo que la artista le está diciendo a su hijo, pues de fondo suena su canción 'La matemática', ella adjunta un mensaje para ponernos en contexto.

"Han sido dos días maravillosos y soñados. Gracias a todos los que nos regalaron su presencia y que hicieron que esta noche fuera mágica e inolvidable. Aquí ando dándole las gracias a este bebé que se porto muy bien y por haber hecho equipo conmigo en estas noches y dejándole claro que nos faltan MEDELLÍN y que será tan mágico como Cali y Bogotá".

El mensaje fue interpretado por varios seguidores como una súplica a su bebé para que le de una esperita y no le de por llegar al mundo antes de que se presente en Medellín.

Este video ha despertado varias reacciones destacándose las de usuarios que le dicen que tenga calma porque la ansiedad le puede acelerar el parto, mientras que otros le dicen que así le pida eso a su bebé, él nacerá en el momento indicado y no cuando ella quiera, por lo que le piden no preocuparse de no poder asistir al concierto en caso que se le adelante la cita con su hijo.