Video: Jhonny Rivera dio un tour por su finca y todos quieren ir en Semana Santa

Jhonny Rivera abrió las puertas de su finca al programa ‘Lo Sé Todo’ y mostró cuál es su lugar favorito. Además, reveló detalles de la relación con su hijo Andy Rivera y contestó preguntas acerca del amor.

Lo primero que el cantante de música popular mostró fue la piscina y aclaró que esta no es una alberca cualquiera, pues tiene una ubicación privilegiada.

“Piscina, cualquiera. Pero esta vista es para mí un tesoro enorme”, manifestó.

Recalcó que ese lugar es especial porque es donde más comparte con su hijo Andy cuando viene de visita. Así como la parte destapada que le sigue donde normalmente prenden fogatas, cantan, comen masmelos y hacen todo tipo de actividades juntos.

De igual manera, agregó que su parte favorita de la casa es el gimnasio porque lo hace sentir activo y vivo. Además que le da muy buenos resultados como lo demostró en una picante foto .

"El ejercicio para mi es fundamental, yo siento que desde que hago ejercicio soy otra persona, no solo es el cambio físico sino también mental, uno se mantiene más alegre, más activo, me siento más joven ", dijo.

También destacó la cancha de fútbol que tiene donde, según él, ha jugado varios partidos con colegas suyos de música popular , familiares, amigos y su hijo, la cual creó debido a que su sueño era ser futbolista.

Así lo expresó: "Yo quise haber sido futbolista, no me dio el talento. Pero es una de mis pasiones, me encanta jugar fútbol y aquí armo mis recochas".

Por último, Jhonny Rivera mostró donde hace normalmente sus conciertos virtuales por cuestión de la pandemia y habló de un muro que creó con el objetivo de que sus seguidores no invadieran su espacio.

Cuenta el cantante que las personas que viven a su alrededor o las que conocen donde queda su residencia, tenían la mala costumbre de entrar abusivamente a la propiedad.

Y pues como toda persona común, él también desea un poco de privacidad.

Finalmente, agregó que está soltero y no tiene afán de conseguir pareja. Y que está esperando el tiempo adecuado para lo sentimental.

"Entonces Andy de manera jocosa dijo que sí, que estábamos solteritos, y que, si estábamos en búsqueda de novia, pero la verdad yo…. yo por lo menos no tengo ningún afán, que llegue cuando tenga que llegar y que la que llegue, llegue con mucho deseo de ser feliz, de reírse, que no traiga estrés, porque yo no quiero tener estrés más en mi vida, quiero tener una vida muy tranquila", expresó el cantante.