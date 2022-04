VIDEO: Lina Tejeiro fue atacada por su perro que le dejó lesión en su rostro

Lina Tejeiro es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y quien siempre está muy activa en sus redes sociales para contarle a sus fans lo que le ocurre en su día a día.

Hace poco, la influencer compartió en su cuenta personal de Instagram , en la que tiene más de 9 millones de seguidores, un video en el que muestra que tuvo un accidente con una de sus mascotas.

Para nadie es un secreto que la actriz es muy amante de los animales y es dueña de tres perros llamados, Kimy, Romeo y Coco, además de un gato de raza persa llamado Da Vinci, que se lo regaló su mejor amiga Dahiana Staitry.

Hace poco Lina Tejeiro sufrió un pequeño percance con uno de sus animales, más exactamente con Romeo, quien le mordió la cara a la actriz y le dejo una marca al lado de su ojo derecho.

La actriz compartió en su Instagram un video en el que cuenta lo que sucedió: "Miren lo que me pasó, Romeo me mordió, pero no es culpa de él, él estaba dormidito profundo y yo me acerque a darle un beso y seguro no hice el ruido suficiente y de una me mordió, él ni siquiera se despertó, yo creo que, no se, reacciono directo a moder y miren como me dejó".

Algunos segundos más adelante confesó que la tiene triste ese episodio y que no sabe qué hacer: "¿Qué voy a hacer con esto?, esto si me tiene triste, ¿qué me pongo, me arde?, tengo que ir donde mi dermatóloga".