VIDEO: Maluma sufre delicado accidente a bordo de un yate en Ibiza, España

Juan Luis, el famoso cantante conocido como Maluma compartió en sus historias de Instagram lo que le sucedió en un dedo del pie luego de darse un fuerte golpe contra un tubo en a borde de un yate, en aguas de Ibiza.

“Me resbalé en el bote y me golpeé con un tubo en la mitad del dedo gordo y el que sigue, se me abrió la piel una belleza”, escribió el cantante.

El paisa compartió la foto de como quedo la herida y expreso que le “dolió con cojones”, mostró un video en donde un hombre acude ayudarlo para ver qué tan grave había sido el golpe, luego procede hacerle rápidamente curación para evitar infección.

Además, el intérprete de 'Sobrio', reveló que la persona que lo auxilio en el momento es coach del equipo de futbol de Ibiza.

“Después llegó este genio que me hizo una curación impecable y me dejo mejor que antes. Resulta que el médico es coach del equipo de fútbol de Ibiza y me dijo que lo que me pasó no era nada de lo que pudo haber pasado. Gracias crack!!”, escribió en la historia publicada.

Con bastante humor y al ver que no fue nada grave, el artista se tomó la situación de manera tranquila, hasta mostró como mientras le cerraban la herida le daba un autógrafo a unas fans.

“Lo único malo es que quedé cojo. Lo bueno es que el swag es natural. Sin esfuerzo”, escribió Maluma

Al bajar de su avión, Maluma caminaba cojeando, con una sonrisa en el rostro sacando provecho de la situación, hizo movimientos que caracterizaban el tener mucho 'flow'.

Los comentarios no dieron esperar ante el doloroso momento por el que paso el gran artista, así que tras ser compartido el caso en el medio de ‘Rastreando Famosos’ muchos comentaron al respecto.

“A mí por eso no me gusta tener botes”,” Por andar descalzo… diría mi mamá”, “A mí me paso igual pero lavando el baño”, son algunos de los comentarios de los internautas.