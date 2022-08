VIDEO: Marbelle aumentó el tamaño de sus labios y reveló otro reciente procedimiento

La famosa cantante Marbelle se ha destacado en el mundo del entretenimiento por su hermosa voz, su indiscutible talento musical, además de demostrar en más de una oportunidad que tiene habilidades para la actuación.

Y aunque últimamente la artista suele verse envuelta en algunas polémicas, especialmente por expresar púbicamente sus afinidades políticas, a la bella cantante poco le afectan las críticas y muchas de ellas suele enfrentarlas, especialmente, con reacciones a través de sus redes sociales.

Pero en esta oportunidad Marbelle llama la atención no por algún comentario con tinte político sino por su físico ya que recientemente se sometió a un pequeño retoque estético en su rostro. Y sin ningún problema, la propia cantante dio a conocer el nuevo procedimiento a través de sus cuentas en redes.

La intérprete de canciones como "Adicta al dolor" contó que el procedimiento estético fue en sus labios y consistió en una micropigmentación, que generalmente es una técnica de maquillaje semipermanente.

Este proceso, que se realiza en los labios, al ser hecho con pequeñas incisiones de pigmentos reaccionan provocando una inflamación debido a las constantes punzadas de la aguja; al pasar el tiempo baja un poco la hinchazón pero perdura una leve inflamación que, combinada con el pigmento hace que los labios se vean con mayor volumen.

Los seguidores de Marbelle pudieron notar este cambio en sus recientes imágenes, por lo que la cantante tomó la decisión de revelar lo que se hizo y mostrar detalles de su diario vivir.

"Siempre les recomiendo las cosas que a mí me funcionan y que me gustan. Me hice mi retoque de micropigmentación en los labios”, expresó Marbelle en su cuenta de Instagram.

La artista hizo un pequeño video en sus historias de Instagram en el que reveló que no solo se realizó el pequeño procedimiento en los labios sino que se hizo otro retoque en las cejas y, además, confesó que la punta de su nariz también habría sido intervenida para que se viera más estilizada.

Los comentarios y reacciones de los usuarios fueron abundantes, al entrar en una polémica ya que algunos la halagaron y otros le cuestionaron lo que se hace en su rostro.

“Impresionante yo no iría allá”, “Ya no es ella, que pesar! Como estaba era suficiente”, “Hermosa Marbelle Dios te bendiga quedaste genial”, “Mientras te guste a ti, no importa los demás. Total es su plata y su cuerpo”, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas en los comentarios.

