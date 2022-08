Desgarradora nota: niño con muerte cerebral por reto de TikTok será desconectado por decisión médica

Archie Battersbee, de 12 años y quien vive en Reino Unido , llegó al hospital Barts Health NHS Trust inconsciente y tras ser auxiliado por los médicos, fue diagnosticado con muerte cerebral la cual fue producto de un peligroso reto llamado "desafío viral del apagón”. El caso se dio a conocer por todo el mundo a través de medios y redes sociales.

El caso es tan grave que los entes del Servicio Nacional de Salud de aquel país enviaron una carta a los padres del niño informando la decisión de desconectar el soporte que mantiene con vida a Archie y especifican las razones de la decisión.

Publicidad

Ante esta medida los padres del menor de 12 años hacen hasta lo imposible por evitar que lo desconecten; la madre manifiesta que detener el tratamiento sería una violación flagrante de sus derechos.

Barts Health NHS Trust en la carta que envió a la familia de Archie expresó que: "Entendemos que cualquier discusión sobre el retiro del tratamiento de Archie es muy difícil y dolorosa”, al tiempo que manifestó que querían asegurarse de que la madre junto con la familia participaran tanto como desearan.

A la señora Dance y Paul Battersbee, padres del menor, se les informó el día en el que se llevaría a cabo el proceso de retiro, con el objetivo de preservar la dignidad de Archie.

Publicidad

En el comunicado se resaltó que un juez tribunal Superior dictaminó que se terminara el tratamiento ya que era lo mejor para Archie, después de revisar a detalle la evidencia.

La familia de Archi, en medio del dolor manifestó que: “Hemos recibido la carta y responderemos a su debido tiempo”.

Publicidad

Ante los hechos, la evidencia y la polémica sobre la desconexión del niño se descubrió cómo se desencadenó todo el hecho tras el reto viral de TikTok, pues Archie Bettersbee fue encontrado en su casa aparentemente desmayado, nunca despertó y termino internado.

La madre contó que su hijo estaba realizando un reto de la red social TikTok conocido como el desafío del apagón o Blackout Challenge, el cual consiste en colocarse un cinturón alrededor del cuello parta medir el tiempo que puede durar el participante sin respirar.

Al parecer muchos de los que se atreven hacer el desafío experimentan fuertes sensaciones hasta desmayarse. El reto debe ser grabado por los celulares de quienes lo hagan y compartirlo en sus cuentas.

De acuerdo con los padres, ese fue el desafío que le causó a Archi la muerte cerebral, su historia no solo atraviesa una lucha por que se haga un milagro y el menor despierte antes de que se tome la decisión de desconectarlo, si no también el dejar un mensaje de reflexión para que las personas no se sigan sumando a estos "juegos".