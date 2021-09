Video: Natalia París se queja porque fue obligada a vacunarse contra COVID-19

La reconocida Dj Natalia París se encuentra nuevamente en el centro de atención debido a unas polémicas declaraciones en las que volvió a referirse al coronavirus.

En esta ocasión, la modelo paisa habló sobre las vacunas contra el COVID-19 y recordó que su decisión era no aplicarse ningún biológico contra este virus; sin embargo, aseguro que fue obligada a inmunizarse.

Según relató Natalia París, tuvo que acogerse a las normas de bioseguridad que aplican para poder viajar al exterior, entre las que se encuentra el estar vacunado contra el COVID.

La Dj de 47 años expresó que se sintió obligada a vacunarse pese a su voluntad de no hacerlo ya que, como lo ha expresado en varias oportunidades, está en contra de estas vacunas y hasta ha recomendado unos polémicos métodos caseros para contrarrestar los efectos del virus.

En entrevista con el programa Lo Sé Todo, Natalia París contó que tras programar un viaje al exterior se enteró que debía presentar su carné certificando estar vacunada contra el coronavirus, de lo contrario, no podría viajar.

“Nos pusieron esa vacuna obligatoria. No hay chance de que ningún ser humano diga que no, a no ser que se quiera quedar viviendo en su nidito y nunca salir del país", expresó la modelo.

Sobre sus razones para no vacunarse está su estilo de vida, pues la paisa considera que lleva un estilo de vida tan saludable que es suficiente para tener inmunidad contra el virus.

“Soy tan vital, me alimento tan bien, tengo pensamientos tan enfocados en la salud que no necesito esa vacuna. Más poder le doy a los alimentos, a mi mente, a mis pensamientos positivos y al estilo de vida que mantengo, que es muy sano”, expresó.

Cuestionó que en el país se diga abiertamente que la vacuna es una decisión personal, mientras ponen restricciones para los no vacunados.

“No quería vacunarme", insistió la Dj, al tiempo que aseguró que están "obligando a la humanidad" a hacerlo, ya que lo imponen como "requisito para poder salir del país".

El reciente pronunciamiento de Natalia París revive la polémica de hace unos meses cuando aconsejó el dióxido de cloro para contrarrestar el COVID, algo que, incluso, despertó la reacción del Invima advirtiendo sobre el grave riesgo y peligro de consumir esta sustancia química.