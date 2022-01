VIDEO: ni Karol G faltó al compromiso entre Anuel y Yailin

En sus cuentas de Instagram, Anuel AA y Yailin anunciaron su compromiso a través de un video en el que se ve al cantante urbano poniéndole un lujoso anillo a la dominicana, quien no pudo ocultar la emoción del momento, sin embargo, los internautas se percataron de un pequeño detalle.

“Ese candado no tiene llave. A punta de bala tiene que abrir ese candado”, dice entre risas Anuel en el video publicado. Mientras que Yailin comenta: “Una mujer comprometida ya. ¡Hay boda, señores!”.

La publicación que inmediatamente se hizo viral recibió miles de comentarios de seguidores se fijaron más en un tatuaje del puertorriqueño, que en la misma joya, pues Anuel lleva en su pie el nombre real de 'Karol G', Carolina.

“No pude ver el anillo porque me fijé en el tatuaje de Karol G”, “no me atrapó el diamante, sino el tatuaje de Carolina”, "no te emociones, le pide compromiso a todas”, “te ama, pero tiene el Carolina intacto”, “el nombre de tu patrona lo lleva en la mano”, "y el de la espalda es peor", son algunos de los comentarios de la publicación que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones.

Vale la pena mencionar que, no es el único tatuaje que tiene el artista relacionado con su expareja 'La bichota', pues también tiene uno que cubre gran parte de su espalda y es la réplica exacta de una fotografía de ambos besándose.