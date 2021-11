VIDEO: Rigoberto Urán se disculpó por video con su hija en bicicleta: "Mijitos la cagu..."

Tras compartir el video de "La primera rodada de Carlota", Rigoberto Urán tuvo que salir a ofrecer disculpas, pues varios usuarios en redes criticaron su actuar, ya que la bebé de ocho meses de edad iba sin elementos de protección y aparentemente a alta velocidad.

Aunque varios fanáticos del ciclista salieron en su defensa, al parecer, no fue suficiente, pues 'Rigo' compartió un nuevo video en el que ve acompañado de su hija y ofreció disculpas.

"Mijitos la cagué, no lo vuelvo a hacer, perdón, hace rao no me regañaban tanto", escribió en la descripción del post.

En el video, el deportista recomienda que no hagan ese tipo de actividades con niños y hasta intentó argumentar que a la bebé le gustaba la adrenalina, sin embargo, continúo con la disculpa pública.

“Doy disculpas, no lo voy a volver a hacer. De ahora en adelante me la voy a llevar con todas las protecciones del caso. No hagan esto en sus casas”, comentó el deportista mientras estaba con Carlota en un jacuzzi.

“De ahora en adelante voy a ser un padre responsable”, concluyó.

