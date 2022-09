VIDEO: Sara Uribe, pillada dándole apasionado beso a misterioso hombre en una discoteca

Sara Uribe desató polémica y el antojo de más de uno tras ser captada en video dándole un apasionado beso a un misterioso hombre mientras departían, aparentemente, en una discoteca.

La presentadora fue grabada muy bien acompañada, pues en medio de la rumba la coquetería con un hombre fue protagonista. Aunque por el momento se desconoce de quién se trata, en redes sociales la felicitaron y hasta sintieron envidia del misterioso acompañante.

Pese a que en principio no se le ve muy cómoda, ya que lo esquiva y no es nada cariñosa, al pasar las horas ella cede y reaparece en otra escena besando al sujeto muy apasionadamente y hasta sentada sobre sus piernas.

La situación causó bastante revuelo entre los internautas, donde algunos insinuaron que ya tenía novio; otros dieron su opinión frente al misterioso hombre y le aplaudieron a la presentadora que estuviera compartiendo con alguien.

“Qué bueno, ya estaba preocupada por ella porque no conseguía novio”, “Merece ser amada”, “Ya era hora”, “Que suerte”, “También tiene derecho”, “Pensé que era Juan Duque”, “Seguro lo conoció esa noche y ustedes en noviandola”, "se ve que besa rico", "ya sabemos cómo terminó la noche", escribieron algunos de los usuarios en el video replicado por @rechismes.

Tras la viralización del video, la también modelo respondió sin tapujo a los rumores en sus stories de Instagram: “Igual si me preguntan yo digo, ay pues era un besito muy rico, no tan envidiosos ustedes, hace rato no besábamos, además lindo pa’ linda, ya qué”.

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados