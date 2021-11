VIDEO: Valentina Lizcano presumió su cuerpazo con sensual baile de reguetón

Valentina Lizcano sorprendió nuevamente a su fanaticada luego de publicar un reels en su perfil de Instagram, en donde baila de manera muy sensual mientras presume su atractiva figura en un bikini de color azul.

"La vida al lado de mis amigas es sabrosa; fui inmensamente feliz, par de diosas , relajadas, hermosas, echadas pa’ delante y libres y con un corazón mágico. Que se repita", escribió la actriz en una de sus más recientes publicaciones.

Al ritmo de '23' del cantante puertorriqueño Randy, Valentina meneó su cadera y su cuerpo como suele demostrarlo en sus redes sociales , pues es una mujer bastante extrovertida y apasionada por cada una de las cosas que practica.

Además, agregó en su video lo siguiente: "No necesito que me digan que me tiembla todo, porque lo sé, tengo espejos y la verdad me gusta como estoy, sobre todo como me siento", afirmando una vez más el gran carácter que posee.

Este comentario lo replicó a causa de las críticas que ha recibido luego de dar a luz, por segunda vez, a su hija Alma, el pasado 22 de junio de 2021 por cesárea. Frente a esto, seguidores se pronunciaron al respecto advirtiendo que 'luce mejor que nunca'.

"Ya quisiera yo estar así de apoteósica", "El mejor cuerpo es el de Valentina", "Estás regia", "¿Quién le dijo a ella que le tiembla? Está perfecta", "¡Maravillosa! Además ese cuerpower", "Dios te colme de bendiciones guapa", fueron algunas de las reacciones más destacadas.