VIDEO: Yailin se dejó ver sin peluca y en redes dicen que luce irreconocible

Yailin La Más Viral no para de ser tema de conversación, esta vez, respondió a quienes la criticaban por usar pelucas y se atrevió a mostrar su cabello natural; la dominicana aprovechó para ser certera con los 'haters'.

A través de un live, la actual pareja de Anuel AA dejó su peluca color roja para mostrar un look natural. Usuarios en redes asegura que se ve irreconocible, inclusive, que se ve mucho más linda que con sus habituales pelucas.

Con un corte un poco más arriba de los hombros y un tono negro natural, la dominicana provocó los halagos de sus seguidores, sin embargo, fue criticada por otros, pues según ellos, la mujer aprovecha cada situación para ser conflictiva.

"Pero porque no deja de estar con la tiradera y su cosa", "la verdad se ve mucho mejor así", "se puede ver muy natural y hasta bonita, pero si no deja esa actitud que pereza", "Cálmate Dora", "hermosa esa muchacha", son algunos de los comentarios de la publicación.

"Yo quiero que salgan las que estaban diciendo que me quitaran el maquillaje y la peluca a ver cómo se ve. Una cosa es que a mí no me gusta mi cabello.(...) Las que estaban diciendo que me quitaran el maquillaje y la peluca, si quieren vengan que las estoy esperando", dice Yailin en sus historias.

Vea el video completo a continuación: