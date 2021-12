VIDEO: Yeferson Cossio construye la casa más grande de Medellín

Yeferson Cossio , uno de los creadores de contenido de moda en Colombia, volvió a aparecer en redes ; esta vez para enseñar en qué va la construcción de su nueva lujosa mansión, la ' más grande de Medellín '.

Por otro lado, el influenciador también tocó un profundo tema respecto a una situación muy personal y que tiene que ver con este megaproyecto, que podría generarle contraproducencias en un corto plazo.

"Tengo sentimientos encontrados. En este momento vine a revisar cómo va la construcción del lote de mi casa", indicó Cossio en la historia que publicó en su perfil de Instagram mientras posa sobre el capó de su distinguido coche deportivo marca Corvette.

Enseguida, agregó que "de pronto me voy, de pronto no, pero siento que debo y yo en estoy invirtiendo mucho porque yo como siempre de extravagante (...) Yo dije 'tiene que ser la casa más grande de Medellín, y no el área del lote, si no la casa son 2,400 m2, sin contar zonas comunes, ni nada y cómo dejar todo a medias e irme... Me voy a enloquecer", concluyó el paisa.

Finalmente, y con ayuda de un dron (vehículo aéreo no tripulado), grabó desde arriba el predio de su mansión, así como la gran panorámica que esta misma tendrá: "una vista literal desde donde empieza el área metropolitana en el norte, hasta donde termina en el sur" de la capital antioqueña, de acuerdo con Yeferson.

En cuanto a internautas, esto fue lo que opinaron: "Recuerde que entre más lujosa su casa más tiene que pagar impuestos", "El que tiene plata no tiene miedo", "El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse", "Se parece a Yina Calderón cuando vive despidiéndose de las redes", replicaron.