VIDEO: Yina Calderón acepta disculpas de Lina Tejeiro y cuenta el incidente que tuvieron hace años

La creadora de contenido y empresaria Yina Calderón fue cuestionada por su comunidad de seguidores de Instagram acerca de si ya había visto el video de la actriz Lina Tejeiro disculpándose con ella por el roce que tuvieron hace un tiempo, porque al parecer Lina se comportó un poco grosera, en una ocasión en la que ambos coincidieron un evento y Yina le pidió una foto.

“Ella tiene un talento innegable, es una vieja muy dura para eso de la actuación. Entonces yo fui como hola linda, me regalas una foto” contó Calderón.

De acuerdo a las declaraciones de Calderón, ambas se encontraban en un bar Cabaret, en un evento al que habían sido invitadas, y ella al percatarse que Lina estaba ahí, quiso pedirle una foto. Hasta ahí todo transcurría normal, pero todo cambió cuando posteriormente a la foto Lina hizo una seña de asco a quienes se encontraban acompañándola en ese momento.

Por lo tanto, la inesperada reacción de la actriz generó molestia en Yina, y desde entonces se presentaron una serie de roses entre las dos. No obstante como dice un famoso dicho, "no hay mal que el tiempo no cure", pues todo parece indicar que los inconvenientes entre las dos han quedado atrás, por lo que Yina se pronunció al respecto, reconociendo que el tiempo cambia a las personas y que, a pesar de que “las personas no cambian de la noche a la mañana”, sí cree que Tejeiro es otra a la que conoció en el incidente de aquel bar

