VIDEO: Yina Calderón muestra sin filtros su cola tras retiro de biopolímeros

Yina Calderón es una de las jóvenes más reconocidas que hay en las redes sociales y a quien le gusta compartir varias situaciones que vive en su día a día con sus millones de seguidores, por ese motivo hace poco aprovechó para hablar sobre los biopolímeros en su cola.

Por medio de un video la influencer mostró sin filtros su cola asegurando que le quedó caída tras la extracción de la sustancia y asegurando que muy pronto se va a realizar una reconstrucción para volver a normalidad, además aprovechó para hacerle publicidad a sus fajas.

"Cuando me sacaron todos los biopolímeros, perdí la mitad de mi tatuaje y la cola se me cayó, la tengo caída. No voy a ponerle filtro ni nada, para que ustedes vean la realidad... A mí me toca hacerme la cirugía, que es para levantar esto y hacer reconstrucción de glúteo, por ahora me toca utilizar la faja. Siempre utilizo ‘levanta-cola’ o la ‘body-faja’…", aseguró la empresaria.

Para nadie es un secreto que Yina Calderón se caracteriza por hablar sin pena sobre su físico y compartir su experiencia por si le puede llegar a servir a algún seguidor: "Ahí les mostré mi colita, a mí no me da pena mostrarla como está; yo les he mostrado que uso pelucas, cuando me he engordado, cuando no me he engordado, cuando me dio fibrosis, cuando se me cayó la cola, cuando sufrí de biopolímeros, cuando me operé. He sido muy real, en todo el ámbito de la estética...".

El video fue rescatado por la cuenta de Instagram llamada la_chismosa_news y allí varios internautas le han dejado comentarios diciéndole que mejor haga ejercicio y otros pidiéndole que busque un buen cirujano plástico para evitar problemas con su físico en un futuro cercano.

