Viuda de Jota Mario Valencia paraliza las redes posando en vestido de baño

Gineth Fuentes es la viuda del presentador Jota Mario Valencia y quien desde hace varios meses se alejó de los medios de comunicación, sin embargo, sigue siendo bastante activa en las redes sociales.

A la mujer le encanta compartir su pasión por el deporte, más exactamente por el ciclismo y gracias a su dedicación Gineth tiene un cuerpo espectacular con el que paraliza al posar el vestido de baño.

Hace poco Gineth Fuentes compartió en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de 200 mil personas en todo el mundo, tres fotos con las que puso a suspirar a sus fanáticos.

Ella decidió usar como paisaje una piscina y usó un bikini enterizo de color blanco con el cual dejó ver muy bien cada una de sus curvas. Así mismo, su sonrisa se robó todas las miradas y su rostro al natural enamoró a más de uno.

Junto a su publicación Fuentes escribió en inglés: "The best dreams happen when you’re awake", que en español sería: "Los mejores sueños suceden cuando estás despierto".

Como era de esperarse, su posteo se viralizó y ya cuenta con varios comentarios como por ejemplo: "Definitivamente esto si es un bello amanecer", "Eres bellísima mi señora bonita", "Ayyy Dios, que muñeca más linda😍", "Y tú eres mi sueño diario, feliz día, Sonríe a la vida y disfruta la vida lo mereces", y muchos más.

Recordemos que Jota Mario Valencia Yepes murió el 6 de junio del año 2019 debido a un paro cardiorrespiratorio después de sufrir un derrame cerebral. El presentador estuvo internado durante cinco días en el Hospital de Bocagrande, de Cartagena antes de perder la vida.