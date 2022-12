Viuda de Martín Elías envía contundente mensaje a quienes critican su nueva figura

Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, fallecido hace cinco años en un accidente de tránsito en carreteras de Sucre, se fue con toda contra varios usuarios en redes sociales que critican su figura actual, al bajar 33 kilos tras ejercicio y una intervención quirúrgica que se realizó en Barranquilla.

Jaimes no se quedó callada y decidió contestarle a quienes, a diario, le dejan mensajes “sugiriéndole” que suba de peso.

Publicidad

Adicionalmente indicó que ella, aunque sea una figura pública no tiene porque aguantar comentarios de ese tipo.

“Le voy a dar un consejo a varios de mis seguidores. Uno no debe opinar sobre el cuerpo de nadie. Siempre me comentan sobre el cambio que ha tenido mi cara, pues claro, he bajado 33 kilos, no tendré, jamás y nunca la misma cara. Otros comentarios que me dejan es que estoy muy delgada, me dicen, engorda un poquito. Yo les digo, suban esos pesos por mi”, expresó indignada la comunicadora social.

A su vez, aclaró que se siente feliz así cómo está: “Me siento feliz, divina, en mi mejor momento. A mí no me interesa tener dos, tres, cuatro o cinco kilos de más. Súbelos tú por mí”, afirmó.

Publicidad

Por otro lado, recordemos que hace algunos meses Dayana Jaimes reveló que su corazón está feliz puesto que ya tiene dueño, asimismo, aclaró que Martín Elías siempre será muy importante en su vida y en la de su hija y que nadie iba a ocupar el lugar de él.

"En estos momentos estoy muy contenta con todo lo que estoy viviendo. Muy feliz, la verdad. Ya el corazón está tranquilo, con dueño... Amiga, déjalo descansar, está descansando. Cuando me ponga el anillo, cuando ya esté vestida de blanco, ese día se los muestro. Se los prometo, yo se los dije la otra vez", aseguró la comunicadora social.

Publicidad

Aprende a hacer adornos navideños en casa