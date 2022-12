Yailin paralizó internet bailando con sugestivo hilo mostrando su barriguita de embarazada

Yailin y Anuel AA están viviendo una nueva etapa en sus vidas pues hace pocos meses se enteraron que se van a convertir en papás de una niña.

Desde que le anunciaron al mundo entero lo que están viviendo como esposos, Yailin no ha parado de deleitar a sus millones de seguidores en las redes sociales con fotos o videos mostrando su barriguita de embarazada de varios meses.

Por ese motivo hace poco decidió publicar en su cuenta personal de Instagram, un video subido de tono en el que bailó con un diminuto hilo y brasier y su barriga fue la protagonista.

Como era de esperarse sus fans enloquecieron de amor y la felicitaron, pues sigue siendo igual de coqueta a como cuando no estaba en estado de embarazo.

Asimismo, Yailin tiene varios haters en las redes que le dejan comentarios negativos, pero algunas personas le salieron al paso a esos pensamientos negativos y apoyaron a la dominicana.

"Son casados, viven juntos, y se nota que se quieren. Ese bebe fue buscado, o sea que no fue un error como el 80% de los embarazos. Déjenla vivir y disfrutar, dejen el odio", "El fin de la hipocresía dicen que no la soportan pero están pendientes de todo lo que está niña hace", "Al leer un par de comentarios me he dado cuenta que la mayoría de las personas tienen mucho pero mucho odio en sus corazones y sin razón de ser", son algunos de los comentarios.

Recordemos que hace algunos meses, Anuel AA reveló durante una entrevista que para elegir el nombre de su hija se inspiraron en nuestro país Colombia.

Dijo que tiene relación con la flor Cattleya que hace parte de la familia de las orquídeas y originaria principalmente de Colombia.

Durante la charla Anuel AA dijo: "Tengo una princesa ahora, está en camino. Se llamará Cataleya, como en la película. La actriz es una guerrera en la cinta, mi hija es una princesa, pero será una guerrera también".

