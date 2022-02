Yailin respondería a canción de Karol G y dice que tiene amarrado a Anuel AA

La novela que involucra a Anuel AA , Karol G y Yailin sigue dando de que hablar en las redes sociales y ahora mucho más después del lanzamiento de la canción de la paisa llamada 'Mami' junto a Becky G.

Al parecer el nuevo tema tiene muchas indirectas para su exnovio Anuel AA y Yailin no se demoró en salir en sus redes por medio de un video interpretando una canción con la que hablaría de su relación con el puertorriqueño.

En un live que hizo la joven de República Dominicana respondería a una frase de la canción 'Mami' que dice: "Llorando estaba' tú y como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí".

En la filmación Yailin canta: "Lo tengo loco y lo provoco y como lo toco; no te pongas bruta tengo lo que le gusta contigo no disfruta (…) lo tengo amarrado y no es con brujería, es lo que le hago en la noche y el día. Tu sabes tipa te doy donde te duele. Me quiere a mí...".

El video de la nueva novia de Anuel AA fue compartido por varias cuentas en Instagram y ha causado mucho revuelo y desatado comentarios de todo tipo: "Jura ella que se gano la loteria", "Porque se arde si es ud la que lo "tiene", "Cada día más boleta esta pobre mujer ", "Esta guaricha quiere parecerse o igualarse a Karol y ni volviendo a nacer le llega a los talones .. ya la veré cuando ese payaso la deje a ver que publica .. no habrá quien le cierre las redes .. ufff ya cansa", y muchos más.