Yina Calderón arremete contra actrices y presentadoras que hablan de su video: "Mantenidas esas"

Yina Calderón sigue dando de qué hablar y en esta oportunidad luego de mandar un contúndete mensaje a varias presentadoras y actrices que han hablado de ella en las redes sociales sobre su nuevo video musical de guaracha haciendo la versión de 'Como duele el frío' de Wilfran Castillo.

En esta oportunidad, la joven vendedora de fajas mostró los lujos que tiene, algo que es poco usual en ella. En un video en el que se le ve algo molesta, la joven dijo: "Por ahí estoy viendo una que otra actriz y presentadoras que no las nombro, nenes porque yo no les voy a dar popularidad. Frustradas, porque nosotros los influencers no tenemos la culpa de generar más o ganar más, de buenas por nosotros, de malas por ellas; nombrándome, diciendo un poco de cosas mías, etiquetando, que respeten no se qué, que el folclor, que el vallenato, que mi video, que el cu** de mis hermanas".

Asimismo, Yina Calderón aseguró que la mayoría de esas mujeres son "mantenidas".

"El día que, gracias a su trabajo, a hacer lo que ustedes hagan, porque lo que ustedes hacen a mí sí me importa un cu**, a diferencia de ustedes que viven pendientes de mi vida. Gracias a ser yo Yina Calderón y gracias a mi trabajo y que no me he tenido que meter con ningún millonario del país ni con ningún empresario famoso pa’ que me mantenga, tengo esto... El día que ustedes, señoritas, tengan una mier** de estas por mérito propio, ese día me siguen criticando y hablando mier**".

De esta manera, Yina Calderón defendió su trabajo y al mismo tiempo reveló que muy pronto va a salir otra versión de un nuevo tema, que según ella, si le fue bien con la primera, con esta le va a ir mucho mejor.

Por otro lado, recordemos que hace poco Wilfran Castillo, autor de la canción que versionó Yina, habló por medio de un video en su cuenta personal de Instagram y dijo: "Como siempre reciban un abrazo muy fuerte de parte de Wilfran Castillo. Quiero decirles que con respecto de la situación que se ha presentado con la canción 'Como duele el frío' grabada por la señorita e influencer Yina Calderón. Me manifiesto contándoles que en ningún momento ni Richard Viloria, el co-autor de la canción, ni yo, también autor de la obra musical, hemos recibido solicitud pidiéndonos autorización para la grabación y mucho menos para divulgación del video".

"Sin embargo, voy a hacer la aclaración de que en ningún momento hemos contemplado la posibilidad de demandar a la señorita Yina, porque consideramos que esto es más que un acto malintencionado de dañar la obra, fue un error cometido por falta de asesoría, más por tratarse de una mujer, además por la inexperiencia que yo sé que puede haber sido el motivo en estos temas de autorizaciones y licencias, ella pudo haber cometido más que un acto malintencionado, un error", aseguró el señor Wilfran Castillo.

