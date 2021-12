Yina Calderón, captada en video besando a una mujer y a un hombre durante una fiesta

Yina Calderón , de a poco ha venido incursionando en el mundo de las fiestas como DJ de guaracha, dejando consigo, en la mayoría de sus eventos, actitudes polémicas como ocurrió en esta ocasión.

De acuerdo con una serie de videos que circulan en redes sociales, la empresaria es vista besándose con una mujer y un hombre que se encontraban presentes en el 'toque' que la influenciadora ofrecía, motivo por el que es nuevamente criticada.

Tal como se aprecia al principio del clip y, con ayuda de su público, Calderón se motivó a tener dicho gesto de amor y bastante apasionado con una mujer. Acto seguido, a la DJ no le pareció suficiente el anterior beso, por lo que quiso intentarlo nuevamente, esta vez con un hombre.

"¿Se lo doy o no se lo doy? Ustedes qué dicen", preguntaba Yina a los asistentes de la fiesta mientras animaba el ambiente. Por último, la creadora de contenido cumplió la petición del público: "Porque ustedes mandan" y se 'rumbeó' con el hombre que la estaba esperando en tarima.

Lo anterior, generó gran revuelo en redes sociales ; pues, internautas aseguran que Yina hace este tipo de gestos con la finalidad de "llamar la atención". A continuación algunas de las críticas que recibió Calderón por su acto.

"¡El desespero! Qué le hará falta a esta mujer para que encuentre centro", "Después saldrá diciendo que no es ella, que ella nunca haría eso", "Esos besos se ven tan mal dados. No sabe besar", "Pobrecita. No halla qué hacer para llamar la atención", replicaron los usuarios.