Yina Calderón cuenta por qué no ha mostrado el resultado de su procedimiento en las pompis

La dj y creadora de contenido para redes sociales Yina Calderón tiene muy extrañados a sus seguidores, pues no ha hecho público el resultado del procedimiento que se realizó el pasado 26 de septiembre en sus 'pompis', el cual tenía como objetivo ayudarle a corregir algunos problemitas que le habían dejado los biopolímeros que se había inyectado hace un buen tiempo.

Si bien, la mujer ha compartido cómo ha sido su proceso de recuperación, los cuidados a los que ha tenido que someterse, y hasta la dieta que debe seguir. Sin embargo de los resultados 'ni fu, ni fa'. Un detalle que ha llamado la atención y la curiosidad de su comunidad, pues si por algo se caracteriza Yina, es por no ponerle mucho misterio a los procedimientos estéticos que se realiza.

Es por eso que este lunes 17 de octubre, luego de contarle a todos sus seguidores detalles de una experiencia que vivió en el Amazonas, la empresaria decidió romper el silencio respecto al tema y expresarle a toda su comunidad por qué aún no ha mostrado los resultados de la cirugía.

“Yo sigo en reposo, nenés, créanme que, de todas las cirugías plásticas que he tenido, siento que la ‘gluteoplastia’ es la más compleja… Sigo en recuperación, por eso no les he mostrado el resultado, que en verdad, me tiene muy contenta. Es una cirugía complicada, de mucho cuidado, de no estar bailando, ni esforzarse, ni estar bajando escaleras”.

Así mismo Yina detalló que no quiere acelerarse a mostrar el resultado pues es posible que aún pueda estar inflamada.

“Puede volverse a abrir, puede tener que tomar puntos, a volver a suturar (...) Cuando mi cola ya esté perfecta les voy a mostrar y les voy a subir un video en un hijue%$#@ hilo y les voy a decir: -Bebés, este fue el resultado. Me encantó a mí, ¿ustedes, qué piensan?. Porque yo siempre les comento todo”.

