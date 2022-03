Yina Calderón entrará al quirófano por biopolímeros en su cola

Yina Calderón es una de las mujeres que más da de que hablar en Colombia debido a cada uno de los contenidos que publica en sus redes sociales.

Hace poco volvió a ser noticia, debido a un video que publicó en su cuenta personal de Instagram , en el que asegura que se va a realizar un nuevo tatuaje y además va a ingresar al quirófano para hacerse algunos retoques.

Recordemos que la empresaria de fajas en su pasado sufrió mucho de biopolímeros y ya se ha hecho varias cirugías para el retiro de los mismos, sin embargo; la mujer contó que hace poco volvió a sentir el dolor de esta sustancia en su cola, por ese motivo va a ingresar a la sala de cirugía para mejorar su calidad de vida.

En la filmación ella dijo: "Voy en este momento para donde mi cirujano, ya estoy más desinflamada gracias a Dios, tocaba tener paciencia, pero esperen que cuando me sane totalmente voy a quedar como una muñeca".

Continuó diciendo: "También me voy a hacer la cola, yo creo que ustedes ya saben que tengo otra vez problemas de biopolímeros y voy a aprovechar para hacer la reconstrucción y hoy me voy a tatuar, voy a convencer a mi cirujano a ver si es capaz de tatuarse y voy a ir donde Marquitos a tatuarme algo que me quiero tatuar hace rato".

Yina Calderón sigue firme con su sueño de convertirse en la barbie colombiana, por ese motivo la mujer va a ingresar las veces que sean necesarias al quirófano para cumplir su objetivo.