Yina Calderón habla de la ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque: "Ella no se merece eso"

Juan Duque y Lina Tejeiro han estado en los principales portales de noticias en los últimos días después de que se confirmara el fin de su relación amorosa.

En su momento el cantante paisa contó que había sido una decisión de la actriz: "Solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien. Hace más de 15 días ya habíamos cortado toda comunicación, por darle espacio a ella".

Aunque el artista confirmó que no había sido por infidelidad, cientos de internautas hablaron al respecto haciendo referencia a algunos trinos de una joven en Twitter y una de ellas fue la empresaria de fajas, Yina Calderón , quien dijo que ella lo había advertido hace varios meses.

En un video la joven dijo: "Se les dijo, se les advirtió y se les volvió a decir. Nenés yo estoy por montarme una ofician de predicciones, todo lo que digo sale y ustedes siempre me tratan mal y no me creen, pero uno se da cuenta cuando un hombre lo quiere a uno solo por seguidores, por impulsar una carrera".

Así mismo, Yina dejo claro de nuevo que no es amiga de Lina pero se solidarizó con el género y aseguró que ella no se merece eso: "Ella no se merece eso, mira, como siempre les he dicho, pues ella no es mi amiga ni me interesa que lo sea, pero uno es mujer uno quiere un man que lo quiera".

Casi al final del video, Yina Calderón aseguró que a Juan Duque se le notaba que estaba detrás de la fama que tenía la actriz: "Y al man se le notaba el hambre por seguidores, por una carrera, por música, antes Dios le hizo un favor. Ojalá encuentre una persona que la quiera de verdad".

