Yina Calderón habla de su canción: "Sé que no les gusta, pero ven el video y es lo que me sirve"

Durante los últimos días, Yina Calderón ha sido bastante activa por medio de sus redes sociales gracias al estreno de su versión en guaracha de la canción 'Como duele el frío'.

La joven vendedora de fajas aclaró en varios videos que realizó la versión del tema con mucho respeto, ya que es una de sus canciones favoritas: "con mucho respeto hicimos el tema, de ninguna manera se alteró la letra, obvio que no, simplemente es un cover como muchos cover que hay en YouTube, como muchos otros artistas lo hacen, que me encanta su tema...".

Ahora, Yina Calderón le agradeció a las personas que han visto el video, pues de una u otra forma le ayudan a que tenga más visualizaciones en YouTube.

En una filmación, la joven dijo: "Como duele el frío acabó de llegar al millón y entiendo que no es porque le guste a muchos, pero lo miran y la escuchan y eso es lo que yo necesito. Ustedes saben que yo les soy sincera".

Así mismo, aprovechó para hablar sobre la actuación de sus hermanas en el video viral: "Yo normalmente no admiro a nadie, yo me he vuelto una admiradora de mis hermanas, las veía ayer riéndose viendo el video, viendo todo lo que les escriben feo, que viejas con celulitis, que viejas gordas, que mire ese rabo como lo tienen, y mis hermanas almorzaban y se reían y yo decía 'parce, admiro a mis hermanas', que capacidad, que personalidad, les importa un cul%$# todas esas críticas...".

Por otro lado, recordemos que hace algunos días el propio autor del tema, Wilfran Castillo, se pronunció al respecto, asegurando que ni él ni el co-autor, Richard Viloria, recibieron una solicitud para versionar la canción.

Por medio de un video en Instagram, el señor Castillo dijo: "Como siempre reciban un abrazo muy fuerte de parte de Wilfran Castillo. Quiero decirles que con respecto de la situación que se ha presentado con la canción 'Como duele el frío' grabada por la señorita e influencer Yina Calderón. Me manifiesto contándoles que en ningún momento ni Richard Viloria, el co-autor de la canción, ni yo, también autor de la obra musical, hemos recibido solicitud pidiéndonos autorización para la grabación y mucho menos para divulgación del video".

"Sin embargo, voy a hacer la aclaración de que en ningún momento hemos contemplado la posibilidad de demandar a la señorita Yina, porque consideramos que esto es más que un acto malintencionado de dañar la obra, fue un error cometido por falta de asesoría, más por tratarse de una mujer, además por la inexperiencia que yo sé que puede haber sido el motivo en estos temas de autorizaciones y licencias, ella pudo haber cometido más que un acto malintencionado, un error", aseguró el señor Wilfran Castillo.