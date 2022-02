Yina Calderón siempre está en el ojo del huracán debido a diferentes comentarios sobre algunos temas en particular, como lo fue el del video íntimo de Yeferson Cossio que se viralizó hace poco en las redes sociales y ella no tuvo ningún problema en hablar al respecto.

Por medio de su cuenta personal en Instagram , la empresaria de fajas respondió algunas preguntas de sus seguidores y uno de ellos le preguntó sobre qué opinaba del video de Yeferson Cossio en el que se está acariciando sus partes nobles.

La influencer 'ni corta ni perezosa' respondió mientras estaba montada en su carro y dijo: "Que pienso de un poco de fotos que me están mandando de Cossio, en pelota... Pues tiene el bate que mató a Bety, pero pues no, a mi me cae bien el tipo, pues normal, tanto tabú".

El video que fue rescatado por a cuenta de Instagram de Inforfarandula, se viralizó y no tardo en llenarse de miles de comentarios de algunos internautas hablando del tema: "Me mandan dice jajajja nadie le creé", "Y los dedo dentro del cu10? Nadie dice eso 😂😂😂😂 es cagasten de bayer", y muchos más.

Así mismo, la influencer aprovechó para contar cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales y además aclaró que Instagram le borra todo, por ese motivo está respondiendo sobre algunos temas que sus seguidores le preguntaron hace algunos días por medio del chat privado.

Yina dijo que hace desde que terminó con su último novio no ha tenido relaciones sexuales, ya que ella cree mucho en las energías de las personas y no se va a acostar con un hombre que no sea su novio.

Aprovechó para aclarar que respeta a aquellas mujeres que si lo hacen y que ella no es quien para juzgar.