Yina Calderón quiere reconciliarse con Epa Colombia, con invitación a almorzar

Yina Calderón manifestó que quiere reconciliarse con Epa Colombia y los hizo saber a sus seguidores a través de redes sociales, cuando le preguntaron sobre su relación con la empresaria de keratinas.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor, de los casi cuatro millones que tiene, le preguntó a Yina Calderón sobre su odio a ‘Epa Colombia’, debido a los distintos conflictos que ambas han evidenciado en redes sociales.

Pero, para sorpresa de muchas personas, la Dj aseguró que no existe ningún odio y, por el contrario, se quiere reconciliar con ella.

“Yo no la odio para nada; sí hemos tenido discusiones, pero yo tengo todo el interés de limar asperezas con ella. Es más, la quiero invitar a almorzar, Daneidy ‘te quiero invitar a almorzar’. Almorcemos, hablemos y ya dejar tanta bobada que estamos es pa’ crecer todas”, respondió Calderón.

Además de la invitación a almorzar, Calderón reconoció que Epa algunas veces tenía razón, pero que por cuenta del alcohol no se había dado cuenta.

“Ahora que le he bajado al alcohol entiendo que Daneidy, a veces tenía razón en algunas cosas, solo que de pronto no me daba cuenta. Por eso les digo que me gustaría almorzar con ella, hablar y ya, dejar tanta lidia”, añadió.