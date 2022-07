Yina Calderón revela que gana dinero extra con contenidos para adultos

Yina Calderón suele ser bastante relajada para hablar de muchos temas, sin embargo, hace poco se le notó algo indecisa para contarle a sus seguidores que había comenzado con un nuevo emprendimiento.

Por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que la siguen millones de personas en todo el mundo, la empresaria de fajas abrió su corazón y reveló que ahora tiene un perfil en el que vende a diario contenidos para adultos.

Sin dar muchos detalles al respecto, la empresaria dijo en un video: "Princesas, princesos, necesito contarles algo. Que yo, tal vez, no lo había hecho público porque lo veía como: – No, la gente qué va a decir -. Pero pienso que este tipo de temas son totalmente normales, es muy común, ya es legal, no se está haciendo nada ilegal, no se está interrumpiendo ninguna norma".

Así mismo, Yina Calderón dijo en su publicación que está buscando personas para que se una a su emprendimiento: "Yo tengo ‘webcam’, estamos por abrir otro próximo. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es ‘webcam’. Si usted, chica, está en Bogotá y quiere trabajar con nosotros, yo les voy a dejar un número de contacto para que trabaje con nosotros".

Para finalizar la empresaria de fajas dijo que le cuenta este tipo de temas a sus fans, pues para ella es algo normal: "Yo lo digo sin tanta vaina, porque para mí es normal, no tiene tabú".

Como era de esperarse, los internautas opinaron sobre este tema: "Esta no sabe que inventar para que le suban los likes o la saquen en chismes 🤣🤣 no le funciono mucho que casi la matan y dejaron botada por allá 🤣", "jajaja no sabe más qué decir está 🤡 para seguir figurando... Su Déficit de Atención es enorme...", "Algún día Dios nos hará el milagrito de que esta payasa deje de ser (influencer) 🙌".