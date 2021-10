Yina Calderón se despide de las redes: no pude con ustedes

La reconocida empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió nuevamente por una drástica decisión tomada en las últimas horas; la influencer asegura que se alejará de las redes sociales .

Fue a través de su cuenta en Instagram que la mujer anuncia que se ausentará de las redes sociales durante un tiempo que, aseguró, es incierto.

En su video, Calderón escribe un mensaje en el que asegura que le han hecho mucho daño, razón por la que “he decidido alejarme de las redes… Por mi salud mental y mi salud en general”.

La empresaria expresa que siempre fue transparente como se mostró a sus seguidores y que aun así fue duramente juzgada.

“Este es un mensaje para ustedes, que he sido una tomadora, obviamente. Solo quiero decirles que fui real, que siempre fui lo que la gente no… Lastimosamente no pude con ustedes, les mando un beso, un abrazo y chao muchachos”, expresa.

Esta publicación se da un día después de que la joven fuera tendencia tras asegurar que fue rechazada en un evento por ir vestida distinta a los parámetros.

“Anoche fui humillada demasiado, muchachos, y nada, ya me voy. Tranquilos que a todos los que me decían que me desapareciera me voy a desaparecer y la gente que siempre me apoyó les quiero decir que lo quiero, los respeto y que son lo máximo de mi vida, los quiero mucho y si algún día nos volvemos a ver”, puntualiza Yina Calderón.

Por último la mujer aclara que no dejará del todo las redes sociales; pues dice que seguirá publicando fotos, pero dice que sí se alejará de los escándalos.