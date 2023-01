Yina Calderón se va del país; ya comenzó a vender varias de sus propiedades

Yina Calderón es una de las jóvenes influencer más reconocidas que hay en el país y quien por su forma de ser se ha ganado el cariño, pero también el odio de varios internautas.

La mujer suele ser muy activa por medio de sus redes sociales en las que publica casi que a diario contenidos de su empresa y vida personal, por ese motivo hace poco compartió una gran noticia con sus hermanas y, es que con dos de ellas se va a ir del país por un tiempo.

Por medio de algunas de las historias en Instagram, Yina Calderón mostró el momento en el que le dio la tremenda sorpresa a sus hermanas Leonela y Claudia.

"Me voy, ahorita les cuento pa’ donde me voy; por qué me voy a España, qué fechas y ahorita les cuento... Mi hermana Leonela está llorando porque nos vamos pa’ Europa y era el sueño de mi hermana. Se me aguó el ojo, también, a mí ¡Ya, hermana, relájese! Nos vamos pa’ los Venecias, pa’ los Francias, pa’ los de todos. Ibiza, ténganse que vamos nosotros. ¿Linda, usted por qué estaba chillando? Tampoco se sobreactúa, mami. ¿Por qué estaba chillando?… El sueño de Leonela es conocer Europa, de una explicación de por qué está chillando", comenzó diciendo Yina.

Leonela contó que sus lágrimas son porque uno de sus sueños se estaba cumpliendo: "De los sueños que he tenido, siempre es estar en Europa. Y no pensé que fuera tan rápido".

Luego, Yina Calderón fue hasta donde Claudia para darle la noticia y allí le dijo: "Nos vamos pa’ los Europas… No se vaya a poner a chillar, tan boba, Claudia. ¿Qué voy a hacer con esas hermanas chillando?".

Asimismo, en otra filmación la joven empresaria de fajas reveló que va a vender algunas de sus propiedades ubicadas en Bogotá para poder reunir dinero e irse un buen tiempo a Europa.

