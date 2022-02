Yina Calderón sentencia a Epa Colombia con la fórmula de la keratina: “Yo sé de dónde la sacó"

Del rifirrafe que surgió entre Yina Calderón y Andrea Valdiri -luego de que la vendedora de fajas criticara el físico de la barranquillera-, Epa Colombia se sumó y contraatacó con fuertes acusaciones a la 'próxima Barbie colombiana'.

Entre las contundentes palabras que dijo Daneidy Barrera Rojas, aclaró que Calderón estaría incentivando a una competencia desleal en materia de keratinas, con el único fin de dañar su emprendimiento.

Tras esto, Epa volvió a aparecer en las redes sociales y reveló que en un principio ambas se apoyaron, inclusive, aseguró que intentaron grabar una canción juntas; sin embargo, las polémicas acciones de Yina jugaron en contra de aquella "amistad".

De esta manera, la novia de Diana Celis advirtió que "todo el mundo tiene derecho a montar keratinas", pero que "no lo hiciera para dañarle la vida a otra persona". Enseguida, confesó que a todos "se les va a caer la máscara", así como a Merly Ome y a Juliana (madre y hermana de Yina) "Gente tan mala, cizañera, deshonesta, gonor....", agregó Barrera Rojas.

Luego de ver cómo Epa arremetió en contra de ella y su familia, Yina Calderón no se quedó callada y la sentenció con un ultimátum al decir que revelaría los secretos de su keratina: "Deje de inventar que trajo la fórmula de otro país cuando usted y yo sabemos de dónde la sacó", objetó.

"Usted es lo más bipolar que hay en la vida (...) Si sigue molestando, me voy donde el químico al que usted le compró la fórmula de la keratina y le saco la misma keratina ", concluyó Calderón no sin antes decirle a Epa Colombia que "no se la quiere volver a tropezar porque no responde".