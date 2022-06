Yina Calderón vive momentos de pánico tras ser atracada a punta de pistola en Medellín

Yina Calderón es una de las jóvenes más activas en las redes sociales en las que a diario comparte contenido de su vida personal o de su trabajo.

Hace poco la mujer mostró que iba rumbo a la ciudad de Medellín con motivos de trabajo para mejorar sus redes y su emprendimiento. Hasta ese momento todo iba bien.

Algunas horas más tarde, Yina Calderón compartió algunas historias en las que contó que estaba con algunos amigos comiendo 'perras' y después de esto no hubo más reportes de la noche.

Sin embargo, en horas de la noche la mamá de la empresaria, Merly Ome, grabó un video contando que su hija Yina había sido víctima de un atraco con pistola en Medellín.

"Acabo de llegar al apartamento y muy triste, porque no sé. Me llama Yina, de Medellín, ella se fue esta mañana a hacer sus vueltas en Medellín. Me acaba de llamar, llorando, la acaban de robar, iba en su carro con dos amigos, le sacaron pistola, le roban el celular, le roban las cadenas a los muchachos, le roban papeles, les robaron todo. Gracias a Dios, no pasó nada, pero ella dice que presintió tantas cosas…" comenzó diciendo la señora.

La mujer contó que Yina iba en un vehículo junto a dos amigos y fueron abordados por los atracadores en un semáforo, quienes a punta de pistola les quitaron todas las pertenencias.

"Eso fue por ahí, por Las Palmas, en un semáforo que la cogieron tres manes, les quitaron todo. A los dos chicos les robaron celular, les robaron cadenas, papeles, todo... Gracias a Dios no les pasó nada, pero tengan mucho cuidado. Terrible eso… Estoy pidiéndole a diosito que ella se tranquilice, porque está muy asustada. Cualquier cosa, de verdad, eso está muy peligroso. Yo pensé que en Medellín no se miraba eso, pero triste por todo lo que pasa cada día", finalizó diciendo Merly Ome.