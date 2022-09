Yina Calderón volverá al quirófano; se pondrá prótesis de gran tamaño en la cola

Yina Calderón es una de las mujeres más abiertas para hablar sobre cualquier tema, por ese motivo ella nunca ha ocultado que en una época de su vida sufrió bastante por los biopolímeros que le inyectaron en su cola.

Debido a esto la empresaria de fajas se debió someter a varias cirugías para poder extraerlos y tener una buena calidad de vida, sin embargo, por tantos procedimientos quirúrgicos su cola quedó caída, algo que a ella poco le gusta.

Publicidad

Por ese motivo, Yina Calderón confesó hace poco que se reconstruirá sus glúteos ingresando al quirófano y aseguró que se pondrá unas prótesis de gran tamaño.

Por medio de un video en Instagram, la joven dijo: "Quería hablarles un poquito de mi cirugía plástica, yo tenía que esperar un año a que mi glúteo se mejorara, debido a todos los retiros de biopolímeros que me hicieron los doctores en ese momento. Les agradezco mucho, fueron fundamentales en mi recuperación de los biopolímeros...".

Así mismo aprovechó para mostrar las cicatrices que tiene en su cola: "Hay una cicatriz, pero es consecuencia de las malas elecciones mías, las malas decisiones, una serie de cosas. No culpo a nadie… Ahora, ya me puedo reconstruir mi glúteo; tienen que hacerme una cirugía reconstructiva, me voy a poner prótesis otra vez. Las extraño, extraño mi culi… grande, extraño mis prótesis, en verdad que sí".

La empresaria de fajas prefirió no contar más detalles de su intervención quirúrgica, por eso no dijo ni cuándo ni dónde se la va a realizar.

Publicidad

"¿Dónde me la voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Con qué cirujano? Les puedo decir que escogí a un muy buen cirujano. ¿Cuándo y dónde? No creo que lo diga, prefiero estar operada y decirles: – Me operé -. ¿Si la voy a poner grande? Yo creo que sí, pero siento que es una decisión propia y uno tiene que colocarse con lo que se siente bien", finalizó diciendo Yina Calderón.

Publicidad

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados